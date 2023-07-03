شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: التجربة المصرية فى التعامل مع "فيروس سي" رائدة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التجربة المصرية فى التعامل مع "فيروس سي" تعد من التجارب الرائدة التي يحتذى بها على مستوى العالم، مضيفة :"انطلقت حملة قومية للقضاء على الفيروس في مصر منذ عام 2014 مع بدء استيراد عقاقير حديثة بأسعار مخفضة، وفي عام 2015، حدثت طفرة حقيقية في السيطرة على المرض ومعالجته من خلال تطوير منظومة جديدة للعلاج تقوم على إنتاج أدوية محلية مماثلة".

وأشارت الدراسة الى أن المبادرة تمكنت من فحص 58 مليون شخص للكشف، ووضعت 2,5 مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية، موضحة أنه منذ عام 2018 تم دمج كل من الفحص الروتيني وتحويل الحالات الإيجابية في جميع الإجراءات الطبية الخاصة بمرضى الأقسام الداخلية في المستشفيات والإجراءات الخاصة بالفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة.

ولفتت الى أنه تم توفير خدمات إجراء فحص عند الطلب للكشف عن الإصابة بفيروس الكبد “بي”، والحصول على الأدوية مدى الحياة، حيث استطاعت تحقيق هدف “إعلان مصر خالية من فيروس سي”، بعدما كانت من الدول الأعلى عالميًا في انشار الفيروس بين المواطنين.

وتابعت الدراسة :"وتحت شعار “100 مليون صحة”، تم تدشين مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية من خلال إجراء مسح طبي ل 50 مليون مواطن، تم خلالها تقديم العلاج ل 1.8مليون مواطن مريض سكر، و10 ملايين مواطن مرضى ضغط، كذلك مبادرة الكشف المبكر عن “الأنيميا” و”السمنة” و “التقزم” والتي انطلقت في عام 2019 واستهدفت فحص نحو 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة من المدارس الابتدائية، وتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: من 16 فبراير حتى 11 مارس 2019 وشملت 11محافظة، والمرحلة الثانية من 6 مارس 2019 وشملت 11محافظة، والمرحلة الثالثة من 21 مارس 2019 وشملت 5 محافظات، والتي نجحت في فحص نحو 10.ملايين طالب حتى نهاية2020، واستكمالا لنجاح المبادرة استمرت في تقديم خدماتها، فتم فحص 4 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية حتى مارس 2023".

وذكرت الدراسة أنه تم إطلاق المبادرة في 10 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء)، وتستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار “مبادرة 100 مليون صحة”. حيث أجرت الوحدات الصحية منذ إطلاق المبادرة في 11 يونيو الجاري وحتى الآن 60 مسحة للكشف المبكر عن حالات عنق الرحم، وتم تقديم خدمات فحص أورام البروستاتا لـ 146 مواطنًا، والكشف عن أورام القولون لعدد 400 مواطن، إلى جانب الكشف عن أورام الرئة لدى 150 مواطنًا.ختامًا، يمكن القول إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها وهو بناء الانسان، من خلال تحسين صحة المواطن بإطلاق مبادرات صحية تسهم في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين؛ فإطلاق مبادرة “100 يوم صحة” ومبادرة الكشف عن الأورام السرطانية هي مسيرة لاستكمال النجاح الذي حققته مبادرة 100 مليون صحة.