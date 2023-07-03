شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات لـ"دفاع الشيوخ" بنشر ثقافة الأمن السيبراني وتطوير التشريعات الخاصة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، عدد من التوصيات العامة في مقدمتها ما يتعلق باستراتيجية التحول الرقمى فى الدولة المصرية، فى ضوء استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البيئة التكنولوجية والجهاز الإدارى للدولة وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المبانى الحكومية وإصدار التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب واستكمال دعم مشروعات تطوير الأمن السيبرانى للمرافق والقطاعات الحيوية.

جاء ذلك في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام المالي 2023/2024.

وفي هذا الصدد، أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بضرورة تطوير السياسات العامة والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبرانى، وأهمية نشر ثقافة الأمن السيبرانى.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة في تقريرها أن جهود التنمية المستدامة التي قامت بها الحكومة، عززت مكانة مصر في المجتمع الدولي ودورها فى الأمن القومى العالمي، وساهمت في تعزيز العلاقات الدولية الإيجابية، مع الحفاظ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يعد من الأولويات القومية لمصر.