السعودية.. حجاج بيت الله الحرام يستهلكون 49 ألف تيرا بايت خلال 10 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن موسم حج هذا العام شهد زيادة عالية في استخدام خدمات الاتصالات وتقنية‎ المعلومات من زوار الحرمين الشريفين، وبلغ إجمالي استهلاك الإنترنت حوالى 49 ألف تيرا بايت.

وبلغ حجم استهلاك البيانات (49) ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة (20) مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي 786ميجا بايت، متجاوزًا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد، البالغ 270 ميجا بايت / لكل مشترك، وقد بلغ متوسط سرعة تحميل البيانات حوالي 222 ميجا بايت / الثانية، فيما وصل متوسط سرعة رفع البيانات إلى 32 ميجا بايت / الثانية.

وكانت أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات خلال موسم الحج هذا العام، هو تيك توك، ويوتيوب، وسناب شات، وفيسبوك، وإنستجرام.

يذكر أن حجم استهلاك البيانات عام 2019 بلغ 49 ألف تيرابايت، وبلغ معدل المشتركين حوالي 7.4 مليون مشترك يوميًا، وتجاوز حجم المكالمات الصوتية خلال موسم الحج 309 ملايين مكالمة، وتجاوز حجم استهلاك البيانات خلال كامل الموسم 32.5 ألف تيرابايت بزيادة قدرها 26% عن العام الفترة المماثلة فى العام الماضى، حيث تعد التيرا بايت 1024 جيجا بايت.