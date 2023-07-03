شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذت ثورة 30 يونيو مصر والعالم من مخطط جماعة الإرهاب؟.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كيف أنقذت ثورة 30 يونيو مصر والعالم من مخطط الجماعة الإرهابية؟"، استعرض خلاله الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها البائد، وذلك في الذكري العاشرة لثورة 30 يونيو، التي خرجت فيها الملايين للشوارع فى جميع المحافظات المصرية مطالبين بإسقاط حُكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأسقطوهم لكون الشعب هو مصدر السلطات.

في ذلك اليوم استرد الشعب المصرى العظيم ومن خلفه جميع مؤسساته الوطنية دولته، وإنقاذها من الفوضى والانهيار، على يد قوى الشر التى أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته، فهي ثورة شعب أبهرت العالم وشهد الجميع بسليميتها، وفى الحقيقة نجاح ثورة 30 يونيو تسبب فى فرح كبير وحزن طويل، فرح كبير للمصريين الذين ظلت شوكة الجماعة الإرهابية فى ظهورهم سنوات طويلة وتخلصوا منها بفضل جيشهم واتحادهم.

وكذا تبعه فرح لدول عربية عديدة عانت من تلك الجماعة وكانت الثورة بشرة خير لتداعى هذا التنظيم وتآكله فى تلك البلاد، أما الحزن الطويل فهو ما أصاب قوى خارجية إذ أجهضت تلك الثورة أحلامهم وخططهم وإستراتيجياتهم طويلة وقصيرة الأمد من أجل الاستعمار الجديد، ولكن بأيدى ثلة ممن باعوا أوطانهم وضمائرهم، وإليكم التفاصيل كاملة:

كيف أنقذت ثورة 30 يونيو مصر والعالم من مخطط الجماعة الإرهابية؟.. الشعب يكتشف أن الإخوان لا يؤمنون بفكرة الأوطان.. والجرائم تعدت التطرف والإرهاب لـ"الخيانة والتجسس".. ومظاهرات حاشدة في الميادين أدت لإسقاطهم



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