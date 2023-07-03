انت الان تتابع خبر بينها اخلاء السيارات من قناني المشروبات الغازية.. حزمة ارشادات لمواجهة فصل الصيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وصايا وارشادات لمواجهة فصل الصيف جاءت كالاتي:

1- يجب أخلاء السيارات من المواد المدرجة في أدناه عند ركنها:-

أ- المواد الغازية القابلة للأنفجار.

ب- القداحات بأنواعها المختلفة.

ج- قناني المشروبات الغازية أو قناني الماء.

د- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

هـ- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط(تنسيم).

و - ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

س- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أو الصباحية أن أمكن ذلك.

ح - عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.

ط- عدم تعبئة أطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاًً في السفر.

2- الأكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لا سيما خلال التعرض لأشعة الشمس لتعويض نقص السوائل في الجسم.

3- الحرص على عدم وضع أسطوانات غاز الطبخ في الأماكن المشمسة.

4- التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن تــــــــــــــواجد العائلة أو أحد أفرادها وأن تكون أجهزة الحماية رصينة.

5- تجنب استخدام النقاط الكهربائية ذات المناسئ الرديئة وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة في أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة.

6- عدم تحميل الاسلاك الكهربائية أكثر من الحد المقرر لها فضلاً عن الابتعاد عن التوصيلات في السلك الواحد.

7- تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً.

8- تجنب السباحة في الأنهر وأن كان لا بد فأختيار الأماكن الأمنة والتي سبق وأن تم السبح بها.

9- توفير كافة مستلزمات السلامة في المسابح وأرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح.

10- وضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهو الاجراء الأصح.

11- محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاًً عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق.

12- تشغيل النافورات المائية والأكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتــــــحسين الأجـــــــــــواء الحارة.

13- الأكثار من زرع الأشجار الدائمة الخضرة لتوفيرها الظل المناسب فضلاً عن تلطيف الأجواء ومــــــده بالأوكسجين.

14- ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني من كافة الخطوط والشبكات عنـــــــــــد حصول أي طــــــــارئ لأسمح الله.