انت الان تتابع خبر الليرة التركية تتراجع لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي أغلقت عليه الأسبوع الماضي.

وانخفضت قيمة العملة أكثر من 28 بالمئة هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر مايو.



وحاد أردوغان منذ ذلك الحين عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها لسنوات.

