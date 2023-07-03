ضبط 157 شخصًا على خلفية الشغب في فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، توقيف 157 شخصا على خلفية الشغب أمس فى انخفاض عن الليالى السابقة.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، وفاة رجل إطفاء خلال إخماد حريق جراء أعمال شغب.

الداخلية الفرنسية

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية أعمال شغب واحتجاجات إثر قيام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء عملية تفتيش على طريق فى نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة.

واندلعت أعمال شغب فى عدد من المدن الفرنسية، إذ أحرق المحتجون 2000 سيارة وتضرر نحو 500 مبنى، كذلك اعتقلت الشرطة أكثر من 1300 شخص كما أعلنت إصابة 79 شرطياً.

وفي سياق متصل قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأحد، تعزيز وجود قوات الأمن مع نشر 45 ألفًا من عناصر الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا، وهو نفس العدد الذي تم نشره في اليومين الماضيين، للتصدي لأعمال الشغب التي هزت البلاد منذ مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مروري في "نانتير" غربي باريس

وترأس وزير الداخلية الفرنسي اجتماعًا أمنيًا اليوم أكد خلاله مجددًا على تعليماته الصارمة وطالب مرة أخرى بتنفيذ عمليات التوقيف في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه أعمال الشغب في فرنسا تراجعًا نسبيًا الليلة الماضية بالرغم من القبض على مالا يقل عن 719 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بينهم 194 في باريس وذلك خلال ليلة خامسة من الاضطرابات التي تشهدها البلاد، إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي.

وقضت فرنسا ليلة خامسة وصفت "بالأهدأ" مقارنة بالليالي الأربع السابقة التي شهدت أعمال شغب أشد عنفًا خصوصًا في مدن مارسيليا وليون.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، في آخر حصيلة لها، أن أعمال الشغب التي وقعت الليلة الماضية كانت أقل عنفًا وأسفرت عن إصابة 45 من رجال الشرطة والدرك وحرق 577 سيارة و74 مبنى، فيما تم تسجيل 871 حريقًا على الطرق العامة، بالإضافة إلى توقيف 719 شخصًا في كل فرنسا بينهم 194 في باريس و65 في مارسيليا (جنوب فرنسا).