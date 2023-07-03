عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

اقتحام باحات المسجد الأقصى:

أدَّى المستوطنون طقوسًا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وانتشرت قوات الاحتلال في باحات المسجد لتسهيل اقتحام المستوطنين وتجوالهم فى باحاته.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد الأقصى، الذي يشهد يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، تحت حماية سلطات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد فى محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف باروخ جولدشتاين عام 1994.

يذكر أن باروخ جولدشتاين، وهو طبيب يهودي، نفذ مذبحة في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل فجر يوم (الجمعة 15 رمضان عام 1414 هـ الموافق 25 فبراير 1994)، بالتواطؤ مع عدد من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلق النار على المصلين المسلمين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم صلاة الفجر، مما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينيًا وجرح 150 آخرين، قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.. وقد فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم الزماني والمكاني فى الحرم الإبراهيمي عقب ذلك، وضيقت على الفلسطينيين فى شعائرهم الدينية ومنعت رفع الآذان في الحرم فى مناسبات عدة.

طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف محيط مسرح فلسطيني في "جنين" وتصيب مدنيين عزل بجروح:

استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الإثنين، مُحيط مسرح الحرية في مُخيم "جنين"، شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أنه جرى إخلاء عائلة كاملة عقب استهداف منزل في مُحيط مسرح الحرية، وإصابة أحد أطفالها بشظايا.

وقالت مصادر في جنين إنه جرى قصف مُحيط المسرح لدى تواجد عائلات به اعتقادًا منها أنه سيوفر لها ملاذًا آمنًا.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 27 آخرين، بينهم سبعة في حالة الخطر.

العدوان الإسرائيلى على جنين:

في سياق متصل أكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على مدينة جنين، اليوم الإثنين، إلى أربعة فلسطينيين على الأقل، إضافة إلى إصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بالصواريخ مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما ادى إلى استشهاد الشاب أبو الوفا و3 شباب آخرين لم تعرف هويتهم بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالات خطر.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق اسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع سيارات الاسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج.

وتعمدت جرافات الاحتلال العسكرية إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين، كما جرفت العديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المخيم وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقًا مكثفًا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء "الأباتشي" أو طائرات الاستطلاع.