طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف محيط مسرح فلسطيني في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الإثنين، مُحيط مسرح الحرية في مُخيم "جنين"، شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح.

العدوان على جنين:

أكدت مصادر طبية فلسطينية، أنه جرى إخلاء عائلة كاملة عقب استهداف منزل في مُحيط مسرح الحرية، وإصابة أحد أطفالها بشظايا.

وقالت مصادر في جنين إنه جرى قصف مُحيط المسرح لدى تواجد عائلات به اعتقادًا منها أنه سيوفر لها ملاذًا آمنًا.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 27 آخرين، بينهم سبعة في حالة الخطر.

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على جنين:

أكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على مدينة جنين، اليوم الإثنين، إلى أربعة فلسطينيين على الأقل، إضافة إلى إصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة.

كانت طائرات الاحتلال استهدفت بالصواريخ مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما ادى إلى استشهاد الشاب أبو الوفا و3 شباب آخرين لم تعرف هويتهم بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق اسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

قال شهود عيان إن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع سيارات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج.

وتعمدت جرافات الاحتلال العسكرية إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين، كما جرفت العديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المخيم وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقًا مكثفًا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء "الأباتشي" أو طائرات الاستطلاع.