التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الاسرائيلي في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية، وهدم البيوت والمساجد.

واعتبرت المنظمة في بيان اليوم الإثنين وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادًا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ما يجري في جنين مجزرة

وقال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن ما يجري في جنين من استخدام آليات عسكرية ثقيلة، وقصف المنازل والمساجد والمراكز الطبية بالصواريخ، وارتقاء الشهداء، وإصابة العشرات هو مجزرة وجريمة حرب وعدوان وحشي بشع يقترفه جيش الحكومة الفاشية، وتتحمل حكومة نتنياهو العنصرية النازية المسؤولية كاملة.

وأضاف المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، أن ما يحدث هو نتيجة الصمت الدولي المتواطئ مع حكومة فاشية تتشكل من مجموعة من الإرهابيين من أصحاب السجل الإجرامي، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة هذه الحكومة العنصرية، وتقديم المجرمين إلى المحاكم الدولية، وفرض المقاطعة والعزل على الكيان العنصري الفاشي، ورفع الحصانة والحماية عن إسرائيل ومجرميها.

كما طالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي بالمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال وآخرها مجزرة جنين الدموية.

ودعا المجلس جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله إلى رص الصفوف وإسناد جنين، مشيدا بصمود الشعب ومقاومته الباسلة، مشيرا إلى أن هذا الصمود الأسطوري لن ينكسر.

اقتحام باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأدَّى المستوطنون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عام 1967، وانتشرت قوات الاحتلال في باحات المسجد لتسهيل اقتحام المستوطنين وتجوالهم فى باحاته.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد الأقصي، الذي يشهد يوميا عدا يوميالجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، تحت حماية سلطات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد فى محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف باروخ جولدشتاين عام 1994.

يذكر أن باروخ جولدشتاين وهو طبيب يهودي نفذ مذبحة في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل فجر يوم (الجمعة 15 رمضان عام 1414 هـ الموافقة لـ 25 فبراير 1994 )، بالتواطؤ مع عدد من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلق النار على المصلين المسلمين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم صلاة الفجر، مما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينيا وجرح 150 آخرين، قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.. وقد فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم الزماني والمكاني فى الحرم الإبراهيمي عقب ذلك، وضيقت على الفلسطينيين فى مم شعائرهم الدينية ومنعت رفع الآذان في الحرم فى مناسبات عديدة.

واستهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، مُحيط مسرح الحرية في مُخيم "جنين"، شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أنه جرى إخلاء عائلة كاملة عقب استهداف منزل في مُحيط مسرح الحرية، وإصابة أحد أطفالها بشظايا.

وقالت مصادر في جنين إنه جرى قصف مُحيط المسرح لدى تواجد عائلات به اعتقادًا منها أنه سيوفر لها ملاذا آمنا.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 27 آخرين، بينهم سبعة في حالة الخطر.