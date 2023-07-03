هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب ميسان جنوب العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل مراصدها الزلزالية فى الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى، حدوث هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر فى محافظة ميسان.

زلزال يضرب محافظة ميسان بالعراق

وأوضحت الوزارة في بيان، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن الهزة الأرضية تبعد (70) كم من محافظة ميسان، وشعر بها المواطنون في مكان الحدث شعورا متفاوتا، ولم ترد أية خسائر تذكر.

بدورها، دعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى، المواطنين إلى الالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة منها.

والزلازل من الكوارث الطبيعية المدمرة، ويمكن أن تساعدك معرفة ما يجب القيام به قبل وقوع الزلزال وأثناءه وبعده على البقاء آمناً، ومن المهم تثقيف نفسك وعائلتك ومجتمعك حول الأخطار المحتملة للزلازل وكيفية الاستعداد لها، تعد الزلازل من الكوارث الطبيعية التي تهدد أجزاءً كثيرة من العالم، ولكن مع الاحتياطات والمعرفة الصحيحة يمكنك التعامل مع الزلزال بأمان. وخلال هذا التقرير سنذكر ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟

ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟

عند حدوث زلزال يجب عليك التصرف بعقلانية وهدوء أينما كنت وحاول ألا تفزع، ويجب عليك اتباع التعليمات الآتية:

ماذا تفعل عند حدوث زلزال إذا كُنت داخل المنزل؟

ابق داخل المنزل: حافظ على هدوئك وابق داخل منزلك قدر الإمكان. لا تحاول الخروج من المبنى أثناء وقوع زلزال، فمن الأفضل الانتظار حتى يتوقف الاهتزاز قبل أن تحاول المغادرة

احمِ نفسك من الأجسام المتساقطة: انزل على الأرض، واحتمِ تحت مكتب أو طاولة متينة، وابق ثابتاً حتى يتوقف الاهتزاز.

تجنب الاقتراب من النوافذ والأثاث الثقيل: ابتعد عن النوافذ والأرفف والأثاث الثقيل الذي يحتمل أن يسقط عليك

قم بحماية رأسك: قم بتغطية رأسك بذراعيك أو وسادة إذا أمكن لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة الثقيلة

لا تستخدم المصاعد أو تحاول مغادرة المبنى حتى يتوقف الاهتزاز6. قم بالإخلاء من منزلك إذا لزم الأمر: إذا كنت تعلم أن منزلك غير آمن أو شعرت أن هناك خطراً مباشراً في منطقتك، قم بالإخلاء فوراً، ولكن تأكد من اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة