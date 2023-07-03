شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى الحكومة بالإسراع فى تحسين خدمة الإنترنت الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عدد من التوصيات العاجلة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في مقدمتها الانتهاء من إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضي.

جاء ذلك في تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، في ضوء استعرضها لموازنات ووثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الجديد 2023/2024.

وشددت اللجنة في تقريرها البرلماني، علي أهمية الاسراع في تنفيذ هذه التوصيات لارتباطها الوثيق بتفعيل المنظومة التعليمية الجديدة، ونجاحها.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.