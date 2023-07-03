انت الان تتابع خبر أول تعليق لوزير الدفاع الروسي على تمرد قوات "فاغنر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شويغو في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء إن "تمرد فاغنر "الاستفزاز لم يؤثر على تصرفات مجموعات القوات، استمر الجنود بشجاعة ونكران الذات في حل المهام الموكلة إليهم".

وأضاف: "هذه الخطط فشلت في المقام الأول لأن أفراد القوات المسلحة الروسية أظهروا الولاء لقسم واجباتهم العسكرية".



ويعد هذا التصريح التعليق الأول الذي يدلي به وزير الدفاع الروسي بشأن تمرد مجموعة فاغنر بين يومي 23 و25 حزيران الماضي.

وبعد يوم من نهاية التمرد القصير إثر وساطة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، ظهر سيرغي شويغو خلال زيارة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنه لم يدل بأي تصريحات حينها.

وكان شويغو هدفا للانتقادات اللاذعة التي أطلقها قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجن، قبل محاولة التمرد وخلالها، إذ اعتبر أنه يمثل القيادة العسكرية الروسية "الفاسدة والتي تفتقر للكفاءة"، فضلا عن التضحية بآلاف الجنود في أوكرانيا.

