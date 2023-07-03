انطلاق منتدى قادة البريد الأفارقة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق منتدي قادة البريد الأفارقة، اليوم الاثنين، في أبيدجان شرق ساحل العاج، الذي ينظمه الأتحاد البريدي حول موضوع " المشاركات الأفريقية على طريق التحول الرقمي والابتكار"، مقرر استمراره حتي 5 يوليو 2023.

اجتمع في المنتدى مديري البريد التنفيذيين والمنظمين وصانعي السياسيات، والخبراء التقنيين من كافة أنحاء القارة الأفريقية، لمواجهة التحديات التي يعاني منها القارة، واستغلال الفرص الأكثر إلحاحًا للقطاع البريدي وسط احتياجات السوق المتغيرة في الاقتصاد الرقمي في توسع كامل.

سيتضمن أجندة المنتدي، مناقشة القضايا الحالية لتسريع التحول الرقمي للوظائف في إفريقيا، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والأمثلة الملموسة للتحول الرقمي للوظائف في القارة.

كما سيتناقشون كيفية تطبيق الخدمات الرقمية الجديدة الآخرين من أجل رفع التحديات، مع أهمية التحول الرقمي للوظائف ودور الشبكة البريدية في تطوير الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للرقمنة.

سيساهم المنتدي، في تحديد التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي، ومنصات التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت، مع مواءمة القواعد في مناطق مختلفة ومختلف المجالات.

سينظم المنتدي، تحت رعاية الاتحاد البريدي العالمي، موائد مستديرة بالتعاون مع وكالة متخصصة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بغرض تعزيز التطوير والتعاون المناسبين لمختلف النظم البريدية حول العالم.

الاتحاد البريدي العالمي هو أول منظمة دولية تهدف إلى توحيد الأنظمة البريدية المختلفة للبلدان التي تلتزم بها. المنظمة الدولية ، ومقرها برن ، تضم الآن 192 دولة.

كشفت حكومة الخدمات الطوارئ في كوت ديفوار "ساحل العاج"، عن مصرع خمسة أشخاص، زوجان وأطفالهم الثلاثة، خلال العثور عليهم في بطن الأرض في منطقة أبيدجان، بعد تعرض البلاد للأمطار غزيرة في العاصمة الاقتصادية الإيفواري.

انهيار أرض في ساحل العاج

تعرضت منطقة موسيكرو الفرعية، إلي هطول أمطار غزيزة، خلال الساعات القليلة الماضية، نتج عنه انهيار الأراضي علي ثلاث ثكنات، وأدي إلي مصرع خمس وفيات من أسرة واحدة.

أكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحصيلة، إن هذه المنطقة الشعبية الواقعة غرب أبيدجان، قد فقدت العام الماضي، خلال انهيار أراضي قتل فيه ستة أشخاص، بعد ليلة من سيول أمطار غزيزة.

وقال أن البلاد تعرضت اليوم، لأمطار غزيرة، سجل ما يقرب من 185 ملم من الأمطار في بلدة يوبوغون الشعبية، و133 ملم في منطقة تريتشفيل، موضحًا بأن مناطق عديدة في المدينة غرقت بالكامل.

وأوضح بأنهم وضعه منطقة العاصمة الاقتصادية سوديكسام، علي اليقظة الحمراء، وهو الحد الأقصي لمستوي التأهب للفيضانات ذات التأثير الاستثنائي.

أرسلت دولة ساحل العاج خطابًا رسميا للسفارة المصرية للمشاركة فى تدشين حفل الأسبوع الإيفوارى الذى يتم انطلاقه الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل بدولة السنغال، والذى يتم خلاله تكريم المطور العقارى تامر الخورى لاختياره كشريك استيراتيجى لدولة ساحل العاج.

اختيار المطور العقارى تامر الخورى تقديرا لحجم المشروعات التى تم تنفيذها فى ساحل العاج فى العقارات والبنية التحتية والتى تقدر بـ 800 مليون يورو.

وأكد الخولى أنه سوف يتم استيراد أكثر من 15% من المكونات والمنتجات التى تستخدم فى المشروعات المقبلة من مصر مشيرا إلى أنه يوجد العديد من الفرص الاستثمارية بين دول الغرب عامة، وبين مصر وساحل العاج على وجه الخصوص.

وطالب الخولى رجال الأعمال والمستثمرين بسرعة التوجه إلى دول ساحل العاج للاستفادة من الفرص المتاحة والتى تساعد على فتح أسواق مباشرة ومتنوعة للمنتجات المصرية وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وأوضح الخولى أنه سيتم خلال حفل التدشين عرض فيلم وثائقى عن مصر وفرص الاستثمارات المتبادلة خلال فترة توليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وما تم إنجازه على أرض الواقع.