إصابة ملك الزولو في جنوب أفريقيا بالتسمم

ياسر رشاد - القاهرة - انتشر خلال الساعات الماضية، أخبار عن أصابة ملك ميسوزولو زولو المعروف باسم “ ميسوزولو كازويليثيني” البالغ من العمر 48 عامًا، أقوي حاكم تقليدي في جنوب إفريقيا، بالتسمم ونقله إلي مستشفي إيسواتيني.

أعلن مانجوسوشو بوثيليزي رئيس وزراء الزولو والعضو المؤثر في العائلة المالكة ، في بيان أصدره مساء أمس الأحد، عن نقل ملك الزولو إلي مستشفي إيسواتيني بعد اشتباه بالتسمم، عقب وفاة مستشاره ”، رئيس وزراء الزولو والعضو المؤثر في العائلة المالكة.

أعرب بوثيليزي، عن قلقه الشديد وخوفه علي صحة ملك ميسوزولو زولو المعروف باسم “ ميسوزولو كازويليثيني”، موضحًا بأن المستشار الملك لفظ انفاسه الأخير عقب ألم شديد في المعدة أدي إلي وفاته، والجميع اشتبه في تسممه أيضًا.

وقال رئيس الوزراء، إن الملك ظل تخت رعاية الصحية في إيسواتيني، وحتي الآن حالته الصحية مستقرة، مؤكدًا بأن الجهات الأمنية تحقق في الأمر.

وأفادت المواقع العالمية، من انتشار ضباط مسلحون وحواجز طرق ضواحي المستشفي، يقع المستشفي علي بعد بضعة كيلو مترات من المقر الملكي لودزيدزيني.

أثار تتويجه نجل الملك الراحل جودويل زويليثيني، حربًا داخل القصر مع الزوجة الأولي للملك السابق التي كان لديها 6 وما لا يقل عن 28 طفلاً، قُتل عضو مجلس بلدة ميسوزولو زولو في ظروف غامضة على هامش مراسم تقليدية.

أكد الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، على حرص بلاده في تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، وذلك خلال التقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في باريس على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وأكد الرئيس السيسى على حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خاصةً على صعيد التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في الدفع قدمًا بعملية التنمية بالقارة الأفريقية.

العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين:

أشاد الرئيس رامافوزا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، ومعربًا عن تقديره للدور المصري الفاعل على الساحة الأفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، التي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.