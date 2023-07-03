8 شهداء فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُستمر على مدينة "جنين" ومخيمها شمالي الضفة الغربية، منذ منتصف الليل، إلى ثمانية فلسطينيين، إضافة إلى 50 مُصابًا بينهم 10 جروحهم خطيرة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على "جنين"، بقصف جوي لمنزل في المُخيم، ثم غارات جوية على مواقع أخرى على أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف الجوي، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تحاصر المخيم من مختلف الجهات وتمنع سيارات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين وتدمير العديد من السيارات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح

واستهدفت طائرة مسيرة بصاروخ، محيط مسرح الحرية في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح.

وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع مُخيم "جنين" الذي أقيم عام 1953، إلى الغرب من مدينة جنين؛ على مساحة 473 دونمًا، ويبلغ عدد سكانه حسب أحدث إحصاء فلسطيني 11674 نسمة. وينحدر أصل أغلب سكان المُخيم من منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل، وقرى تابعة لجنين احُتلت عام 1948.