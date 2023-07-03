الفلسطينيون يشيعون شهيدًا ارتقى برصاصة في الرأس خلال مُظاهرة برام الله

ياسر رشاد - القاهرة - شيّع المواطنون الفلسطينيون، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد محمد حسنين (21 عامًا)، والذي ارتقى صباح اليوم برصاصة في الرأس من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لدى قمع الاحتلال مُظاهرة خرجت للتنديد بالعدوان على مدينة "جنين" ومُخيمها.

العدوان على مدينة جنين

وشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد حسنين، مُحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وأقيمت له جنازة عسكرية شارك بها أفراد الأجهزة الأمنية في منطقة "البيرة" الملاصقة لرام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلته الكائن في حي المصايف برام الله لوداعه، قبل الصلاة عليه في مسجد العين، ثم مواراته الثرى في مقبرة البيرة.

وكان الشاب حسنين وهو من قطاع غزة يسكن في مدينة "رام الله"، قد أصيب برصاصة في رأسه، أطلقها جنود الاحتلال باتجاهه أثناء تواجده مع عدد آخر من الشباب، خرجوا في مسيرة عفوية عند مدخل منطقة البيرة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر حتى اللحظة على مدينة جنين ومخيمها.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين مُستشفى فلسطينيًا خلال عدوانها على مدينة "جنين"، وقصفت مبنى سكنيًا داخل مُخيم "جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال قصفت عمارة سكنية في المخيم بصاروخين، وتم إخلاؤها من ساكينها بالكامل، مشيرة إلى أن القصف تسبب في تدمير الطابق الثالث للعمارة بالكامل.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مواطنين فلسطينيين كانوا ينتظرون أمام قسم الطوارئ في مُستشفى ابن سينا، موضحة أن قوات الاحتلال تستخدم المواطنين الفلسطينيين دروعا بشرية في منطقة "طلعة الغُبَّز" في مُخيم جنين

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُستمر على مدينة "جنين" ومخيمها شمالي الضفة الغربية، منذ منتصف الليل، إلى ثمانية فلسطينيين، إضافة إلى 50 مُصابًا بينهم 10 جروحهم خطيرة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على "جنين"، بقصف جوي لمنزل في المُخيم، ثم غارات جوية على مواقع أخرى على أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف الجوي، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

قوات الاحتلال تحاصر المخيم من مختلف الجهات

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تحاصر المخيم من مختلف الجهات وتمنع سيارات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين وتدمير العديد من السيارات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

واستهدفت طائرة مسيرة بصاروخ، محيط مسرح الحرية في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح.

ولا تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع مُخيم "جنين" الذي أقيم عام 1953، إلى الغرب من مدينة جنين؛ على مساحة 473 دونمًا، ويبلغ عدد سكانه حسب أحدث إحصاء فلسطيني 11674 نسمة. وينحدر أصل أغلب سكان المُخيم من منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل، وقرى تابعة لجنين احُتلت عام 1948.