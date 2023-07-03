انت الان تتابع خبر قطر تحقق المفاجأة وتتأهل الى ربع نهائي الكأس الذهبية بعد الفوز على المكسيك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحرز هدف العنابي القطري مهاجمه حازم أحمد شحاتة، عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما على ملعب "ليفيس" بمدينة "سانتا كلارا" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ورفع منتخب قطر رصيده إلى 4 نقاط وتقدم إلى مركز الوصافة في المجموعة الثانية (B) ليرافق نظيره المكسيكي، صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط، إلى دور الثمانية الكبار لبطولة "الكأس الذهبية" لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف"، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.



واستفاد العنابي القطري من هزيمة منتخب هايتي أمام نظيره الهندوراسي بهدف مقابل هدفين، ليودعا البطولة معا.