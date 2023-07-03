انت الان تتابع خبر الاستخبارات الروسية توجه اتهاما لواشنطن يخص دعم داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في تقرير للاستخبارات أن "مقاتلي داعش الذين سلمهم الأمريكيون صواريخ برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة، موجودون بالقرب من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية".

وأضاف، أن "القاعدة باتت عش عصابات حقيقيًا، ومؤخراً تم إنشاء لجنة استخبارات مشتركة أمريكية بريطانية؛ تهدف لإدارة أعمال داعش جنوب سوريا وداخل مدينة دمشق"، موضحًا أن "اللجنة الجديدة يرأسها نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية جيمس ميلوي".



وخلص التقرير إلى أن "فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، يبذل قصارى جهده لعرقلة التطبيع العربي السوري، وتشويه سمعة القيادة السورية.. يتم التحضير لاستفزازات باستخدام أسلحة كيماوية".

وختم التقرير بالقول إن "أمريكا عملت على طرق لاستخدام مواد سامة في شهر مايو بمدينة إدلب، من قبل مسلحي تنظيم حراس الدين المقرب من تنظيم القاعدة والمتطرفين من الحزب الإسلامي التركستاني".

