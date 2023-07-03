انت الان تتابع خبر بعد استهداف جنين.. الرئاسة الفلسطينية تتخذ موقفا ضد إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من جهة أخرى، اكد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن "التصعيد الحالي في الضفة الغربية "خطير للغاية"، مضيفا أنه "على اتصال مباشر مع كل الأطراف المعنية لتهدئة الوضع".وقال تور على تويتر، إن "التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة خطير للغاية، ويأتي بعد شهور من التوتر المتصاعد".

وأضاف أن التوتر "يذكرنا مرة أخرى بالوضع المضطرب للغاية وغير المستقر في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. يجب على الجميع ضمان حماية السكان المدنيين".

وتابع المنسق الأممي أنه "منذ البداية، كنت على اتصال مباشر مع جميع الأطراف المعنية من أجل تهدئة الوضع بشكل عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى جنين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "تسعة فلسطينيين قتلوا وأصيب 28 آخرون بينهم ثمانية بجروح خطيرة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت على مدينة جنين ومخيمها، وكذلك في إطلاق نار في مدينة البيرة".

وأضافت الوزارة أن "من ضمن القتلى ثلاثة سقطوا نتيجة القصف، فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة".

