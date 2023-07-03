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ناد سعودي ينافس يونايتد على ضم اونانا

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بغداد - ياسين صفوان - ويرتبط أونانا بقوة بالانضمام لمانشستر يونايتد، حيث يرغب النادي الإنجليزي في تدعيم صفوفه بضم الحارس الكاميروني المميز، خاصة مع نهاية عقد ديفيد دي خيا.

ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن "اليونايتد ليس الوحيد المهتم بضم أونانا"، لافتا إلى أن "النصر السعودي أيضا بدأ في الحصول على معلومات عن وضع الحارس".


وأضاف أن "مصادر مقربة من الحارس أكدت أن النادي السعودي طلب المعلومات وأبدى اهتمامه بضم أونانا"، موضحا أن "اللاعب الكاميروني لا يزال متمسكا بالبقاء في إنتر حيث يبدي سعادته دائما بتواجده في فريقه الحالي".

وشدد الموقع على أن "أونانا يرغب في اللعب على أعلى المستويات، بعد الموسم المميز الذي قدمه في عرين النيراتزوري ووصوله لنهائي ".

يشار إلى أن "بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر، أعلن مؤخرا انتظار ناديه لوصول عرض رسمي من مانشستر يونايتد للنظر فيه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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