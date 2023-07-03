شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى: التنسيقية مؤسسة وطنية جامعة تضم شباب الأحزاب والمستقلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن التنسيقية نجحت منذ إعلان تأسيسها في أن تكون كيان مؤسسي جاد مشرف جاذب لكل الشباب السياسي وكل الذين يطمحون لخدمة الوطن بجدية ورصانة وتخصص وعلمية، بشكل جاد ومسؤول، وكل الشباب الذين يريدون أن يتحولوا الى سياسيين كبار ومسؤولين يقدمون النموذج والقدوة للسياسي الوطني.

وأضاف موسى مصطفى موسى في مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان :" التنسيقية.. كيان وطني جامع"، أن التنسيقية نجحت في تأهيل وإعداد وتخريج كوادر شبابية سياسية جادة، مشيرا الى أنها أمدت البرلمان بغرفتيه "نواب وشيوخ" ببرلمانيين شباب يؤدون أداءً مشرفًا رصينًا يعكس جدية ودراية وتمكن كل منهم من أدواتهم النيابية سواء على مستوى التشريع أو مستوى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية.

وتابع: "كما امدت التنسيقية السلطة التنفيذية بكوادر مسؤولة على أعلى مستوى من كفاءة الأداء والدراية الإدارية بالإدارة المحلية كنواب محافظين، إن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أصبحت خلال خمسة أعوام فقط كيانًا يفرض نفسه وتواجده، ويُنظر إليه على أنه مؤسسة وطنية جامعة تجمع شباب الأحزاب والمستقلين وتخرج الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة البلاد في السلطتين التشريعية والتنفيذية، لقد نجح كل نواب البرلمان بغرفتيه من أعضاء تنسيقية الشباب وقدموا نموذج وطني مُشرف عبر عن ضمير الشعب وركز على القضايا الوطنية المُلحة التي تهم الشارع المصري والسعي إلى تحسين حياة المصريين، كما أن دورهم الرقابي في مواجهة وزراء الحكومة كان جيدًا ولافتًا وهو الدور الذي انحازوا فيه تمامًا لمصالح الشعب، كذلك دورهم في إعداد مشروعات القوانين التي أسس لها دستور 2014 كقانون مفوضية منع التمييز وغيرها من القوانين المؤسسة لجمهوريتنا الجديدة بالإضافة إلى كل المبادرات التي قام بها شباب التنسيقية طوال الفترة الماضية، ودورهم الإيجابي البارز والثرى مؤخرًا خلال جلسات الحوار الوطني ويعول الغد على دور التنسيقية ككيان وطني جامع يؤهل الشباب ويمكنهم من المشاركة الوطنية الفاعلة ويقدم للدولة المصرية كوادر مدربة متخصصة في كل الملفات".