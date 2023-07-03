انت الان تتابع خبر طلب سويدي جديد إلى العراق بعد اقتحام السفارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس المجلس فائق زيدان، التقى اليوم، سفراء دول الاتحاد الاوربي في العراق بحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي".

واطلع زيدان، السفراء على "موجز عمل القضاء في مجال مكافحة الفساد المالي وتعزيز مبدأ استقلال القضاء وتمكين المرأة واحترام حقوق الانسان"، داعياً إلى "تشجيع الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق خاصة مع توفر البيئة القانونية التي تضمن حقوق المستثمرين".



في السياق، اكدت سفيرة السويد جيسيكا سفاردسترو، خلال اللقاء، "رفض الحكومة السويدية التصرف الذي قام به المدعو سلوان موميكا بالإساءة الى القران الكريم ودعت الى عدم تحميل مملكة السويد وسفارتها في بغداد مسؤولية هذا الحدث وطلبت تامين حماية مبنى وكادر السفارة من اي اعتداء".

من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء "حرص الحكومة والشعب العراقي على أمن وسلامة كادر البعثات الدبلوماسية ومنها بعثة مملكة السويد كما اوضح اجراءات القضاء بحق هذا الشخص وفقا للقانون العراقي، مشدداً على احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية وبما لا يشكل اساءة للأديان او حرية المعتقد".

