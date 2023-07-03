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الديوان الملكي يعلن وفاة اميرة سعودية

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صادر عن الديوان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود".

وأضاف الديوان أنه سيصلى عليها يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود في محافظة جدة.


والأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير هي ابنة الأمير محمد بن سعود الكبير آل سعود، وهي والدة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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