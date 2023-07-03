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المانيا ترسل دفعة جديدة من دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بيستوريوس في تصريحات صحفية: "خلال الأسابيع المقبلة، ستتلقى أوكرانيا العشرات من دبابات "ليوبارد" القتالية المقدمة من ألمانيا والدنمارك".

وأضاف: "كما قمنا في شهر أيار وحده بإعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو تتضمن أسلحة أخرى ضرورية، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي إضافية من طراز IRIS-T SLM".


وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 16 دبابة ليوبارد التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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