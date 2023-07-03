السوق السعودية .. ارتفاع أسهم 110 شركات قبيل الإغلاق

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر السوق السعودية، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر السوق السعودية الرئيسي “تاسي” قبيل الإغلاق بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 11525 نقطة، وبتداولات بلغت 6.839 مليار ريال.

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ووفقًا لما جاء فى التداول فأن كمية الأسهم المتداولة بلغت 249.285 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 10.912 تريليون ريال.

السوق السعودي.. ارتفاع أسهم 110 شركات

وبحسب التداول، فقد ارتفعت أسهم 110 شركة، من أصل 228 شركة مدرجة فى السوق السعودية الرئيسية، فيما انخفضت أسهم 108 شركة.

وكانت أسهم شركات، الدوائية، وجمجوم فارما، وأسترا الصناعية، وساسكو، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم مجموعة الحكير، والجزيرة ريت، وأمريكانا، والمجموعة السعودية، وبن داود، الأكثر انخفاضا.

وأغلق مؤشر السوق الموازية "نمو" على ارتفاع بنسبة 2.6 %، ليصل إلى 25681 نقطة، وبتداولات بلغت 32.756 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى "نمو" 1.640 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 56.165 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 من بين 62 شركة مدرجة فى السوق الموازية.

وارتفع مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.1 %، عند سعر التسوية 1518.07، بينما ارتفع مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.04 % عند 939.30.