جيش الاحتلال يقصف مسجدًا فى جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين، بزعم تحصن مسلحين داخله.

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مسيرات وقذائف مضادة للدروع ضد سكان مدينة جنين:

وتم فرض حصار على المسجد واستخدمت القوات الإسرائيلية القذائف المضادة للدروع والطائرات المسيرة في الهجوم. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد القتلى جراء العملية العسكرية ارتفع إلى 8، وأصيب أكثر من 40 شخصًا، من بينهم 10 في حالة حرجة.

مسجد الأنصار بجنين

جيش الاحتلال يقصف مسجد الأنصار في جنين بحجة وجود انفاق

ووفقًا للمصادر المحلية، فقد قام الشبان المتحصنون بداخل المسجد بالفرار من خلال نفق حفروه بجانب المسجد، وأدعي الجيش الإسرائيلي وجود نفق داخل المسجد.

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2000 جندي إسرائيلي يشارك في ضرب سكان مدينة جنين

وأفادت تقارير نقلًا عن صحيفة روتيرز، بأن القوات الإسرائيلية تستمر في هجومها على مدينة جنين ومخيمها، وتشن هجمات جوية وبرية عنيفة، وتستخدم الطائرات المسيرة في الهجوم. تشير المصادر إلى أن هناك حوالي 2000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية في جنين.

جيش الإحتلال الإسرائيلي يقطع الميه عن أهالي مدينة جنين:

قام جيش الاحتلال بتدمير الخطوط الرئيسية لشبكة المياه في المدينة بشكل كبير ومتعمد، حسب بلدية جنين. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المعادلة تغيرت وسيتم ضرب "الإرهاب في كل مكان".

ودعا منسق الأمم المتحدة إلى تهدئة الوضع في جنين بشكل عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وتشهد مدينة جنين استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية، وفقًا للصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا على المدينة ويمنع وصول الفرق الطبية والإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات. العدد المتوقع للشهداء يزداد بسبب الإصابات الحرجة داخل مخيم جنين، وتركز هذه الإصابات في حي الحواشين.

الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل المدينة:

وأغلق الاحتلال الإسرائيلي لمداخل المدينة، حيث يتواجد المواطنون والصحفيون أمام مستشفى جنين الحكومي الذي يقع بالقرب من المدخل الرئيسي للمدينة. من جانب آخر، أعلنت كتيبة جنين في الضفة الغربية عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بالرصاص والعبوات المتفجرة، بهدف مواجهة العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال داخل المدينة.