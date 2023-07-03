وزير الدفاع الروسي يصف مُحاولة تمرد فاغنر بـ "الاستفزازية"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، مُحاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، واصفًا إياها بـ"الاستفزازية"، مُؤكدًا أنها لم تُؤثر على القوات النظامية.

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ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الإثنين، قال شويجو في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء إن تمرد فاغنر "الاستفزاز لم يُؤثر على تصرفات مجموعات القوات، استمر الجنود بشجاعة ونكران الذات في حل المهام المُوكلة إليهم".

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "هذه الخطط فشلت في المقام الأول لأن أفراد القوات المسلحة الروسية أظهروا الولاء لقسم واجباتهم العسكرية".

ويعد هذا التصريح التعليق الأول الذي يُدلي به وزير الدفاع الروسي بشأن تمرد مجموعة فاغنر بين يومي 23 و25 يونيو الماضي.

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وبعد يوم من نهاية التمرد القصير إثر وساطة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، ظهر سيرجي شويجو خلال زيارة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنه لم يدل بأي تصريحات حينها.

وكان شويجو هدفًا للانتقادات اللاذعة التي أطلقها قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجن، قبل مُحاولة التمرد وخلالها، إذ اعتبر أنه يُمثل القيادة العسكرية الروسية "الفاسدة والتي تفتقر للكفاءة"، فضلاً عن التضحية بآلاف الجنود في أوكرانيا.

روسيا تُطور دفيئة خاصة لزراعة النباتات في المحطة الفضائية:

من ناحية أخرى، أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس يعملون على تطوير دفيئة خاصة ستُساعد في زارعة النباتات في المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن شركة "إينيرغيا" الروسية لصناعات الفضاء: "يعمل الخبراء الروس على تطوير دفيئة خاصة لزراعة النباتات على متن المحطة الفضائية الدولية، ومن المُقرر أن تنتهي الاختبارات على النموذج الأولى لها عام 2024".

وأضاف البيان: "وفقًا لنتائج الاختبارات التي ستجرى على نموذج الدفيئة سيتم التخطيط لتصنيع الدفيئة بشكلها الكامل، وسيتم إرسالها إلى المحطة الفضائية لاختبارها بشمل عملي هناك".