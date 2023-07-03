شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصريين الأحرار: بيان 3 يوليو بمثابة إعادة لنبض قلب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ذكرى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو أنه بمثابة الصدمات الكهربائية لقلب مصر التي أعادتها للحياة مرة أخرى، موضحا أن ما حدث خلال حكم الاخوان لم يكن وليد سنة وحدة أو عامين ولكن مخطط لزرع الفتن في مصر وتقسيمها لسنوات طويلة.

وأوضح الدكتور عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الإخوان كانوا يخططون منذ عقود طويلة لزرع الفتن في مصر وتقسيمها ولكن وقوف رجال القوات المسلحة ضد الجماعة ومن خلفهم ممن يعملون على مدار عشرات السنين أوقف الهدف من حكم الإخوان بتدمير الهوية المصرية.

وتابع: "30 يونيو دليل على تماسك الشعب ولكن لم تنتهي محاولات الإخوان ضد مصر واقتصادها ومطلوب مننا كما وقفنا خلف بلدنا أننا نكمل المشوار، وإحنا قربنا نأخذ الانطلاق الكبرى اللي جايه، وإحنا بقالنا عشر سنوات نحارب لإعادة الدولة".