أوكرانيا تعلن استعادة 37 كيلومترا من القوات الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أوكرانيا، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع أعلانها عن استعادة خلال أسبوع 37 كيلومتراً مربعة في شرق وجنوب البلاد من القوات الروسية.

اقرأ أيضا.. ألمانيا تدعم أوكرانيا بدُفعة جديدة من دبابات ليوبارد

وكان قد أطلقت القوات الأوكرانية، مطلع يونيو الجاري، عملية واسعة النطاق تهدف إلى استعادة أراض تحتلها روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تلغرام: "الأسبوع الماضي كان صعبًا على الجبهة، لكننا نحقق تقدما نتقدم خطوة بعد خطوة".

تقدم جديد للقوات الأوكرانية

أحرزت القوات الأوكرانية، تقدمًا تدريجيًا في هجومها المضاد الذي شنته الشهر الماضي، وحثت الحلفاء الغربيين على تصعيد تعهداتهم بالدعم العسكري.

اقرأ أيضا.. أوكرانيا تضع شرطًا لا يُمكن تحقيقه لبدء المُفاوضات مع روسيا

جاءت التطورات الأخيرة في ساحة المعركة؛ بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا شنت أول هجوم بطائرة مسيرة ليلاً على العاصمة كييف في غضون 12 يومًا.

وقالت نائبة وزير الدفاع جانا ماليار، إن القوات الأوكرانية تتقدم "بنجاح جزئي" على الجانب الجنوبي من باخموت في الشرق وبالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في الجنوب.

وأضافت ماليار، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن في الجنوب القوات الأوكرانية واجهت "مقاومة شديدة من العدو والتعدين عن بعد ونشر الاحتياطيات" وكانت تتقدم "بشكل تدريجي" فقط.

وأوضحت نائبة وزير الدفاع: "إنهم يهيئون بإصرار ودون توقف الظروف لتحقيق تقدم سريع قدر الإمكان".

الرئيس الأوكراني يكشف عن تدريب الطيارين

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضًا عن تدريب F-16، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى كييف.

وقال زيلينسكي: "أعتقد أن بعض الشركاء يجرون أقدامهم"، في إشارة إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن تحالف من داعمي كييف الأوروبيين بقيادة هولندا والدنمارك إنه سيساعد في تعليم الطيارين الأوكرانيين، بعد أن أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لها في مايو.

الدفاعات الأوكرانية تنجح في إسقاط صواريخ الروسية

في غضون ذلك، أصبحت أوكرانيا بارعة بشكل متزايد في إسقاط صواريخ كروز والطائرات بدون طيار الروسية بعد مناشدة الحلفاء الغربيين للحصول على قدرات دفاع جوي أكبر.

وكشف مسؤولون أوكرانيون، إنهم نجحوا في تحييد هجوم بطائرة مسيرة جديدة على كييف.

ولفت سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، "تم رصد وتدمير جميع أهداف العدو في المجال الجوي حول كييف".

وفي بيان منفصل، قال سلاح الجو الأوكراني، أمس الأحد إنه أسقط ثلاثة صواريخ كروز وثماني طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع نشرتها القوات الروسية خلال الليل.

وتابع بيان القوات الجوية الأوكرانية، أن "ثمانية صواريخ أطلقت من الجنوب الشرقي وثلاثة صواريخ كاليبر من البحر الأسود".