الإسرائيليون يحتجون في مطار بن غوريون ضد خطة نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر آلاف الإسرائيليين، في مطار بن غوريون الدولي ضد خطة "إصلاح النظام القضائي" المُقترحة من قِبل حكومة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، ما أدى إلى إغلاق الطريق المُؤدي للمطار، وقطع المُتظاهرون الطريق العام خارج المبنى الرئيسي لمطار بن غوريون وتظاهروا داخل صالة الوصول.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الاثنين، عمد المُحتجون إلى إغلاق الطريق إلى المطار وعرقلة الحركة داخله، في أحدث مُظاهرة حاشدة ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي اقترحتها حكومة نتنياهو.

وأدخل مسعى حكومة نتنياهو لتمرير إصلاحات على النظام القضائي إسرائيل في أزمة غير مسبوقة.

وذكرت الشرطة إن عناصرها اعتقلوا ما لا يقل عن أربعة أشخاص بسبب الاضطرابات العامة.

ويمضي نتنياهو وحُلفاؤه السياسيون المُتشددون في تنفيذ خطط لتمرير تعديلات مُثيرة للجدل في النظام القضائي الإسرائيلي بعد تفكك مُحاولات التوصل إلى حل وسط مع نواب المُعارضة، بحيث أثار الإصلاح المُخطط له توبيخًا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفزعًا من اليهود الأمريكيين.

وأشار حليف نتنياهو، سيمحا روتمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والعدالة في البرلمان والذي قاد عملية الإصلاح الشامل، اليوم الاثنين إنه سيُقدم مشروع قانون لتجريد المحكمة العُليا من سلطتها لإلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها "غير معقولة" هذا الأسبوع.

أولمرت يُؤكد أنه يؤيد العصيان المدني ضد الإصلاح القضائي:

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أنه يُؤيد العصيان المدني ضد الإصلاح القضائي، وعن تركيب "حزب الله" لخيم على الحدود قال: "لسنا بحاجة إلى التصرف بشكل مختلف".

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي قال أولمرت: "كما نتذكر جيدا من حرب لبنان الثانية، لم يكن هناك إطلاق نار أو أعمال عُنف من الجانب اللبناني لمُدة 17 عامًا، وأعتقد أن هذا سيستمر"، مُشيرًا إلى أنه "يجب أن نكون مُستعدين، لكن في رأيي، لا يُوجد سبب حاليًا لإطلاق النار".