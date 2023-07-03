منع الإسعاف وإستهداف المستشفى .. الجيش الإسرائيلي يجتاح جنين

الشارقة - اميمة ياسر - عرضت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد اختراق رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي نوافذ مستشفى الأمل في جنين، ما عرّض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من نقل امرأة حامل، ومارست تضييقات على عمل كوادره.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى مخيم جنين، من أجل نقل امرأة حامل للمستشفى.

وقال مدير الإسعاف في الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، لـ«وفا»، إن جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل المخيم منعوا مركبة إسعاف من نقل امرأة حامل لمستشفى جنين من أجل وضع مولودها، وأن جيبا عسكريا صدم مركبة الإسعاف.

واستشهد الاثنين، 9 فلسطينيون، وأصيب 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب الوزارة، فإن 9 شهداء ارتقوا اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شاب في البيرة، و8 في جنين، مما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 189 شهيداً.

ووفق تلفزيون فلسطين طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بممر آمن لإخراج الجرحى والمصابين من مخيم جنين، كما يتم التنسيق مع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على فتح ممر آمن.

من جانبه تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة أحد جنوده بجروح نتيجة شظايا قنبلة يدوية خلال اقتحام مخيم جنين، لافتا إلى نقله لتلقي العلاج في المستشفى.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء «الأباتشي» أو طائرات الاستطلاع.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها فجرت عددا من العبوات الناسفة، التي تدخل الخدمة لأول مرة، بآليات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها أصابتها بدقة.

وأضافت أنها فجرت عددا من العبوات في آلية مصفحة نوع (تايجر) بشكل مباشر، قائلة إنها تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سماء مخيم جنين والسيطرة عليهما.