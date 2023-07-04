اجتماع عاجل للجامعة العربية غدًا لمواجهة العدوان الإسرائيلي على جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه تم اليوم بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تقديم طلب عقد إجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم غد الثلاثاء، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ فجر اليوم على مخيم جنين زمناطق اخرة في الضفة الغربية والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

وقال السفير العكلوك في تصريح إن "الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين وبالتنسبق مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية سيبحث سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومسائلة مرتكبيه وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى جنين إلى 5 أشخاص

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين خلال العملية العسكرية الإسرائيلي في مخيم جنين إلى 5، وإصابة 27 آخرين 7 منهم بحالة خطرة.

وقالت الوزارة إن "الشهداء هم :سميح فراس أبو الوفا (رصاصة في الصدر)- جنين، حسام محمد أبو ذيبة (رصاصة في الصدر)- جنين، أوس الحنون (رصاصة في الصدر)- جنين، نور الدين حسام مرشود (رصاصة في الرأس)- جنين، محمد عماد حسنين (رصاصة في الرأس)- البيرة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن "5 شهداء سقطوا في أقل من 10 ساعات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 185 شهيدا".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، أنه لا ينوي احتلال مخيم جنين، في وقت شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن مؤسسة الدفاع مستعدة لكل سيناريو.

من جهة أخرى، أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، بإصابة جندي إسرائيلي خلال العملية التي أطلق عليها الجيش الغسرائيلي اسم "المنزل والحديقة".