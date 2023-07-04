أول تعليق من حارق القرآن في السويد .. حرية شخصية

ياسر رشاد - القاهرة - نفى "سلوان موميكا" الذي قام بحرق القرآن الكريم "كتاب الله" في السويد أول أيام عيد الأضحى المُبارك، جميع الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على الكراهية العرقية، قائلاً "لا داعي للخلط بين السياسة والحُرية الشخصية".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، دفع موميكا ببراءته خلال مقابلة مع صحيفة Aftonbladet السويدية، قائلًا: "أنكر جميع التُهم الموجهة إلي، فأنا كنت أتحدث عن الفكر الإسلامي، شخصيًا ليس لدي أي مشكلة مع الناس، مشكلتي مع الأفكار، وأنا قلتها في خطابي: "أهلًا بكم في الإسلام والعالم الإسلامي دون أفكار ورؤية إسلامية للعالم"، وسأدافع عن نفسي أمام المحكمة".

ووفقًا له فإن "حرق القرآن لم يُؤثر على عملية انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو"، فبرأيه ما فعله كان في مصلحة السويد.

وردًا على سؤال حول نيته حرق القرآن مرة أخرى أجاب موميكا بأنه لن يُقدم على هذا الفعل مُجددًا.

وبحسب للصحيفة، يقبع موميكا حاليًا تحت حماية الشرطة السويدية في مكان سري.

وفي وقت سابق قال موميكا إنه يعتزم حرق العلم العراقي ونسخة أخرى من المصحف قرب السفارة العراقية في ستوكهولم في غضون 10 أيام.

أردوغان: لا حرية في حرق القرآن ومقدسات الآخرين

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، في كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة أنه لا حُرية في حرق القرآن الكريم ومُقدسات الآخرين.

وأوضح أردوغان مُعلقًا على ما قام به المواطن العراقي المُقيم في السويد بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بذلك بموجب قرار قضائي أنه: "لا حُرية في حرق القرآن الكريم تمامًا مثلما أن إحراق كنيسة أو كنيس أو معبد دين آخر ليس حُرية".