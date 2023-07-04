الجزائر تُدين هجوم جنين وتدعو لوقف العمليات الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت دولة "الجزائر" عن إدانتها واستنكارها الشديدين، بعد هجوم القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية، وسقوط عدد من القتلى والمُصابين.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين، طالبت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أصدرته، بالوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية.

وجددت الجزائر التعبير عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني ومُناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعت المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومُحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية دون مساءلة أو ردع أو مُحاسبة.

العراقي حارق نسخة القرآن ينفي التُهم الموجهة إليه بالتحريض على الكراهية العرقية:

من ناحية أخرى، نفى سلوان موميكا الذي أحرق القرآن الكريم في ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى المُبارك، جميع الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على الكراهية العرقية.

ودفع موميكا ببراءته خلال مقابلة مع صحيفة Aftonbladet السويدية، قائلًا: "أنكر جميع التُهم الموجهة إلي، فأنا كنت أتحدث عن الفكر الإسلامي، شخصيًا ليس لدي أي مشكلة مع الناس، مشكلتي مع الأفكار، وأنا قلتها في خطابي: "أهلاً بكم في الإسلام والعالم الإسلامي دون أفكار ورؤية إسلامية للعالم"، وسأدافع عن نفسي أمام المحكمة".

وأضاف: "لا داعي للخلط بين السياسة والحُرية الشخصية"، ووفقًا له فإن "حرق القرآن لم يُؤثر على عملية انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو"، فبرأيه ما فعله كان في مصلحة السويد.