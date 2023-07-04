شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حققت الدولة المصرية نجاحات كبرى فى ملف الطاقة؟ .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السنوات العشر الماضية تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة، وكان الغاز الطبيعي كلمة السر في هذا التحول؛ فقد نجحت مصر في التحول من دول مستوردة للغاز الطبيعي إلى دولة مصدرة، مستغله في ذلك الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي، خاصة في منطقة شرق المتوسط، فضلًا عن إمكاناتها فيما يتعلق بالبنية التحتية، علاوة على قيادتها للمنطقة عبر دبلوماسية نشطة وأدوات فعالة أسهمت في استضافتها لمنظمة غاز شرق المتوسط كأحد الأدوات الجماعية التي تبنتها مصر في عملية التحول التي شهدها القطاع، والتي ارتكزت في مجملها على تحركات وأدوات داخلية وخارجية، شكلت في نهاية المطاف تلك الصورة وملامح التحول من ظلام دامس وانقطاع مستمر في الكهرباء منذ 2013، إلى لتحقيق أعلى معدل صادرات للغاز الطبيعي عام 2022.

وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه شهدت الدولة المصرية عددًا من التحولات الفارقة والمحورية منذ ثورة 30 يونيو، والتي تمكنت خلالها أن تصبح رقمًا فاعلًا في معادلة الإقليم والعالم، ولم يكن باستطاعة مصر امتلاك أدوات التأثير والفاعلية من خلال أدواتها الدبلوماسية النشطة دون أن يكون هناك بناء داخلي قوي، حيث ارتكزت إدارة الدولة خلال العقد الماضي على إحداث تغيرات كبرى في الداخل كأحد الأدوات للانطلاق بقوة نحو الخارج. استنادًا إلى هذه الفرضية بدأت مسيرة التنمية والإنجاز والتطوير الشامل التي امتدت لكافة المجالات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، والتي أفضت إلى تحول جذري غير مسبوق في كافة القطاعات.