شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استطاعت الدولة المصرية استعادة الحركة السياحية؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت السياحة في مصر إيرادات بنحو 63,4 مليار دولار، ووصل إليها نحو 90.1 مليون سائح وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على مدار الـ 10 سنوات الماضية؛ فعلى الرغم من كون السياحة الأكثر تأثرًا بالأحداث السياسية والتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية؛ فإنها تظل القطاع الأكثر نموًا عالميًا. وواجهت مصر هذه التحديات بتدابير وجهود مكّنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية –والتي تقاس بعام الذروة السياحية 2010 بنحو 14 مليون سائح– والاستمرار في النمو الثابت لتحقيق الاستراتيجية الوطنية والوصول إلى 30 مليون سائح 2028.





معدلات نمو السياحةوكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه منذ عام 2011، شهدت الدولة المصرية فترات عدم استقرار عدة، وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013، والتي أعقبها محاولات التيار الإخواني الضغط على الاقتصاد المصري ومحاولة عزل مصر خارجيًا، بجانب العمليات الإرهابية في سيناء ولعل أهمها حادث سقوط الطائرة الروسية 2015، بجانب عمليات حظر السفر على مصر لأهداف سياسية، تلاها حادث السائحين المكسيكيين، وكذلك الأزمات العالمية كأزمة جائحة كورونا وحالة الإغلاق العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي من ناحية وعلى السياحة في مصر من ناحية أخرى لكون البلدين أكبر سوقين مصدرين للسياحة إلى مصر ” بعد عودة الطيران الروسي.

كل هذه العوامل قد أدت إلى تراجع السياحة في أعوام 2016، و2020، و2021، بشكل يفوق المعتاد. ولكن أسهمت الإجراءات المصرية في تلك الفترة في استعادة الحركة السياحية بما يتناسب مع استراتيجية السياحة ورؤية مصر 2030 للوصول إلى إيرادات 30 مليار دولار، واستُثمرت أعوام انحسار الحركة لتحقيق الأجندة السياحية المصرية.

فاستطاعت السياحة المصرية أن تحقق في الربع الأول من العام الحالي نحو 4.5 ملايين سائح، وكان شهر أبريل الماضي هو الأكبر من حيث استقبال السائحين مسجلًا وحده نحو 1,3 مليون سائح. وأرجع “البنك المركزي” تلك الزيادة إلى ارتفاع عدد السائحين بمعدل 52,2% وتزايد عدد ‏الليالي السياحية بنسبة 47,1% خلال الشهور الأولى من العام مسجلة نحو 43,6 مليون ليلة. وشهد عدد السائحين على مدار العشر سنوات الماضية تزايدًا مطردًا؛ ليسجل نحو 90,1 مليون سائح حتى عام 2022.