انت الان تتابع خبر تحت تأثير المخدرات.. ملاكم يحاول فتح باب الطائرة خلال الإقلاع (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت الطائرة متوجهة في رحلة من كرواتيا إلى بريطانيا، وخلال الرحلة حاول ملاكم إنجليزي فتح باب الطائرة.

وقاوم اثنين من الركاب الملاكم الإنجليزي، لإثنائه عن تصرفه غير المتوقع.



وكشفت إحدى الراكبات بأن أغلب المسافرين كانوا عائدين من مهرجان" Hideout" في كرواتيا، موضحة أن الملاكم كان يعاني من تأثير المخدرات.

فيما ألقت الشرطة الكرواتية القبض على الملاكم البالغ من العمر 27 عامًا، ووجهت له الاتهام الإخلال بالنظام العام.

ولم تذكر التحقيقات اسم المتهم، مكتفية بذكر هويته الرياضية كملاكم.