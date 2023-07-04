سقوط عدد من الشهداء.. جنين تتعرض لأوسع عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي منذ 2002

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50، بينهم 10 في حالة خطرة في العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.



وقد أفاد شهود عيان بأن مروحيات أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ على منازل ومبان داخل المخيم، بينما شرعت جرافات عسكرية ضخمة بأعمال تجريف وتدمير مداخل المخيم.



وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مبنى يتخذه مقاومون من كتيبة جنين مقرا لهم.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار داخل مخيم جنين.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي نفّذ حتى الآن 15 غارة جوية على مناطق في جنين، واعتقل 20 فلسطينيا خلال عمليته الحالية في مخيم جنين.



كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية جنين تم الخطيط لها منذ عام، وأنه تمت الموافقة على العملية قبل نحو 10 أيام من قبل نتنياهو وغالانت وقيادة الجيش.



بدورها قالت "كتيبة جنين" التي تضم عناصر من الفصائل الفلسطينية المسلحة، الاثنين، إنها أوقعت قوات إسرائيلية في كمائن وفجرت مركبة عسكرية بعبوات ناسفة، وإنها ما زالت تخوض اشتباكات بعدة مناطق من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.



وقالت "سرايا القدس" الذراع المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" المنضوية تحت "كتيبة جنين"، إنه "رداً على العدوان المستمر، وضمن معركة بأس جنين، نفذ مجاهدونا منذ الصباح عدد من الضربات النوعية في صفوف قوات وآليات الاحتلال".



وأضافت "سرايا القدس" في بيان نشرته عبر قناة "كتيبة جنين" على تليغرام: "تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من عبوات طارق1 التي تدخل الخدمة لأول مرة، حيث تم تفجيرها بجيب (مركبة عسكرية) مصفح صباح اليوم".



وذكرت أن تفجير المركبة "أدى إلى إعطابها واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من فيها".



وأشارت إلى أن مقاتليها يواصلون "الاشتباك مع قوات الاحتلال على أكثر من محور ويمطرونها بصليات (رشقات) كثيفة من الرصاص".



كما كشفت "سرايا القدس" في بيانات لاحقة، عن "إدخال عبوات جديدة للخدمة"، وأنها "أفشلت محاولات تقدم الجيش الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين وأعطبت عددا من الآليات وأسقطت طائرة مسيرة".



وأفادت بأن مقاتليها استهدفوا "قوات خاصة تحصنت داخل أحد المنازل على أطراف المخيم، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والقنابل اليدوية".



من جهتها، قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، المنضوية ضمن "كتيبة جنين" في بيان، إن مقاتليها "أوقعوا قوات إسرائيلية في كمين".



وأضافت: "تمكن مجاهدو كتائب القسام بكتيبة جنين من إيقاع جنود الاحتلال في كمين محكم واستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص قرب مسجد الأنصار في مخيم جنين".



وتابعت: "نؤكد وجود إصابات في صفوف العدو بعد استهدافهم بوابل كثيف من الرصاص المباشر".



وفي بيان سابق، قالت كتائب القسام إن مقاتليها بكتيبة جنين "يتصدون لقوات الاحتلال في محيط المخيم ويستهدفون جيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".



وأضافت: "تمكن مجاهدونا رفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى من تفجير أكثر من آلية لجيش الاحتلال بعبوات جانبية أصابتها إصابات مباشرة وألحقت بها أضرارا بالغة".



وتابعت: "يواصل مقاتلونا الاشتباك مع جيش الاحتلال على أكثر من محور لمنع تقدمه داخل المخيم".



المصدر: وكالات