فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إضافية إلى مخيم جنين ويشرّد الآلاف من سكانه

دخل الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية يومه الثاني، ودفع الاحتلال في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بتعزيزات إضافية سعيا لاقتحام المخيم، وسط تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بأن العملية ستستمر حتى تحقيق هدفها المتمثل في اجتثاث المقاومة.



ومع دخول العملية مرحلة جديدة من التصعيد في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، نزح آلاف المدنيين الفلسطينيين هربا من النيران الإسرائيلية التي تستهدف بيوتهم.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أجلى نحو 3 آلاف من سكان مخيم جنين، في حين قال رئيس بلدية جنين للجزيرة إن تشريد مئات من السكان مؤشر على التحضير لعملية اقتحام مع سعي لتقليل عدد القتلى.



وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن آليات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافات تتقدم نحو عدد من المحاور عند مدخل مخيم جنين الشرقي، ويأتي ذلك -فيما يبدو- تمهيدا لعملية اقتحام كاملة.



كما قال الصحفي الفلسطيني علي السمودي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي دفع خلال الليل بتعزيزات إضافية إلى مخيم جنين عبر مدينة جنين، مشيرا إلى أن المقاومة تعوق وصول قوات الاحتلال إلى قلب المخيم.



وبالتوازي، استمرت المقاومة الفلسطينية في التصدي للهجوم الإسرائيلي، مؤكدة أنها أوقعت عددا من الإصابات في صفوف جنود الاحتلال.



وفي تطورات الساعات الماضية، توعّدت المقاومة بالرد على العملية الإسرائيلية الأوسع منذ عام 2002، وأكدت أن الاحتلال في حال اقتحم مخيم جنين سيدفع ثمنا لم يتوقعه، بينما قالت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها تتحسب لقيام الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من قطاع غزة.



وفي غضون ذلك، ارتفع إلى 9 عدد الشهداء الفلسطينيين في جنين، بالإضافة إلى أكثر من مئة جريح.



حصيلة الهجوم



وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار داخل المخيم، في حين نشرت وكالة رويترز صورة تظهر نقل جنود إسرائيليين مصابين على متن مروحية عسكرية.



وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها أوقعت خسائر في صفوف جنود الاحتلال خلال كمائن وهجمات بعبوات ناسفة في جنين.



من جانبه، قال جيش الاحتلال إنه عثر خلال العملية على ثلاثة معامل تحتوي على نحو 300 عبوة ووسائل تصنيع متفجرات في جنين، مشيرا إلى أنه هاجم نحو 20 هدفا في أنحاء المدينة ومخيمها.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الجيش نفّذ 15 غارة جوية على مناطق في جنين، واعتقل عشرات الفلسطينيين.



ووُصفت العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين بأنها الأضخم منذ عملية السور الواقي عام 2002.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية جنين تم الخطيط لها منذ عام، وأنه تمت الموافقة على العملية قبل نحو 10 أيام من قبل نتنياهو وغالانت وقيادة الجيش.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جنين تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى "ملجأ للإرهابيين"، وإن الجيش "يضع اليوم حدا نهائيا لذلك".



المصدر: الجزيرة نت

