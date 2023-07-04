شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات للجنة الدفاع فى "الشيوخ" برفع الوعى للتعامل مع العالم الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر عدد من التوصيات الهامة للحكومة في مقدمتها أهمية رفع درجة الوعى بالمهارات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمى وضمان حماية البيانات وخصوصية المُستخدمين، والحفاظ على أمن المعلومات.

جاء ذلك في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام المالي 2023/2024.

وناقشت اللجنة البرلمانية ما يتعلق باستراتيجية التحول الرقمى فى الدولة المصرية، فى ضوء استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البيئة التكنولوجية والجهاز الإدارى للدولة وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المبانى الحكومية وإصدار التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب واستكمال دعم مشروعات تطوير الأمن السيبرانى للمرافق والقطاعات الحيوية.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة في تقريرها أن جهود التنمية المستدامة التي قامت بها الحكومة، عززت مكانة مصر في المجتمع الدولي ودورها فى الأمن القومى العالمي، وساهمت في تعزيز العلاقات الدولية الإيجابية، مع الحفاظ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يعد من الأولويات القومية لمصر.