شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية للحكومة لدعم مدارس المكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظي المقترح المقدم من النائب محمود تركي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دعم مدارس المكفوفين، باهتمام كبير من جانب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وناقشته خلال اجتماعين بحضور وزير التعليم.

وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة بـ5 توصيات جاءت كالتالي:

أولا: تفعيل بروتوكول التعاون بين كلا من وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات من خلال تجهيز أجهز المعامل بالبرامج والتقنيات الداعمة لذوي الإعاقة لتمكينهم من تنمية المهارات والتعلم.

ثانيا: توفير جهاز سطور البرايل لطلبة مدارس المكفوفين من خلال التعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق عطاء بوزارة التضامن الاجتماعي.

ثالثا: استكمال تطوير ودعم ما تبقى من مدارس بالمحافظات بما تحتاج إليه من أدوات لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد وتوفير المستلزمات الداعمة لذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.

رابعا : تفعيل دور المجلس الإستشاري للتربية الخاصة بكل مديرية و المشكل بالمادة ( 22 ) بالقرار الوزاري 291 لعام 2017 في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة .

خامسا: التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم هذه المدارس وتفعيل دول صندوق قادرون باختلاف، بما ورد في نص المادة رقم 11 من القانون رقم 200 لسنة 2020 وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الصندوق.