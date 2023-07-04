وسط احتجاجات فرنسا.. هل احترق برج إيفل؟

الشارقة - اميمة ياسر -

انتشرت صورتان على نطاق واسع لبرج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس وكأنه يحترق، بتعليق "الوضع الآن في فرنسا"، وسط تكهنات بأن تكون طالته فوضى الاحتجاجات.

وأجرت قناة "الحرة" الأمريكية مقارنة بين الصورتين،، موضحة أن برج إيفل لم يمسه ضرر حتى الآن جراء الاحتجاجات التي تقترب من إكمال أسبوع كامل على التوالي.

وفي الصورة الأولى، يظهر برج إيفل وهو يحترق للوهلة الأولى، لكن سرعان ما يتبين أن ما تشاهده هو مجسم خشبي للبرج كان أُحرق الشهر الماضي، بينما كان ناد فرنسي لكرة القدم يحتفل بانتصار في 25 يونيو المنقضي.

وفي الصورة الثانية، فهي للبرج الشهير، غير أن الذي يظهر ليس حريقا، بل مجرد أدخنة لمفرقعات نارية يعود تاريخ توثيقها إلى 14 يوليو عام 2005 ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الفرنسي.

ومع بدء تراجع حدة الاحتجاجات وأعمال الشغب في فرنسا بعد أيام من الاحتقان، ربط الكثيرون ممن أعادوا نشر الصور على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين الغضب العارم على مقتل شاب مهاجر من أصول شمال أفريقية، على يد شرطي فرنسي.

ومنذ مساء 27 يونيو الماضي، لم تهدأ فرنسا، رغم تشييع الشاب نائل المرزوقي (17 عاما)، ودفنه يوم السبت الماضي، حيث توسعت الاحتجاجات التي يؤججها وضع المهاجرين في فرنسا، والمخاوف من وجود عنصري في تعامل الشرطي الذي قتل على يده المراهق.