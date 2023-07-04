انت الان تتابع خبر بوتين: هناك محاولات لتشكيل نظام معاد لروسيا في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بوتين، خلال اجتماع قمة منظمة شنغهاي: "كانت هناك محاولات لتشكيل نظام معاد لروسيا في أوكرانيا".

وأضاف ان "روسيا تتعرض لحرب هجينة يرافقها فرض عقوبات غير مسبوقة"، مستدركا "روسيا ستتصدى لكل التحديات وستتجاوز العقوبات المفروضة عليها".



وأشار بوتين الى ان "دول منظمة شنغهاي تعمل على تعزيز المبادلات التجارية بينها بالعملات المحلية".

ودعا إلى تعزيز العلاقات التجارية والمصرفية والاستثمارية بين دول منظمة شنغهاي، مطالبا بتعزيز التعاون الأمني بين دول المنظمة.

وتعقد اليوم قمة افتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون، التحالف الإقليمي الذي تريد إيران الانضمام إليه.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، التي أنشئت في 2001، ثماني دول حاليا هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان.

