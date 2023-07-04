وفاة وإصابة 8 أشخاص جراء إطلاق نار جماعي في أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - لقى أربعة أشخاص حتفهم وأُصيب أربعة آخرين في حادث إطلاق نار وقع ليل الإثنين في فيلادلفيا بأمريكا، فيما نقلت وسائل الإعلام عن الشرطة أنه تم احتجاز مشتبه به.

وأكد متحدث باسم إدارة شرطة فيلادلفيا لرويترز عبر البريد الإلكتروني سقوط "عدة ضحايا في إطلاق رصاص"، لكنه قال إنه ليست هناك تفاصيل أخرى حتى الآن.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية بأمريكا إن من بين المصابين طفلين، موضحة أن المسلح كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.

وأفادت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر بأن ضباط الشرطة قالوا إنهم ألقوا القبض على مشتبه به يرتدي سترة واقية من الرصاص وصادروا بندقية ومسدسا من زقاق قريب.

وذكرت كل من إنكوايرر وتليفزيون فيلادلفيا دبليو بي في آي، التابع لإيه بي سي نيوز، أن اثنين من الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم كانا من الأحداث، لكن لم يتضح ما إذا كانا من بين القتلى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ياسمين ريلي إن 6 ضحايا نقلوا إلى مركز بن بريسبتريان الطبي وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الأطفال في فيلادلفيا.

ولم تقدم شرطة فيلادلفيا تفاصيل حول ظروف أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

إطلاق نار عشوائي في بالتيمور

وجاء إطلاق النار بعد يوم من شخصين قتلا وأصيب 28 آخرون، من بينهم 14 طفلًا تقريبًا، في حادث إطلاق نار عشوائي في مدينة بالتيمور الواقعة بولاية ماريلاند بأمريكا في ساعة مبكرة بعد حفلة.

وقالت شرطة أمريكا للصحفيين، إن فتاة عمرها 18 عامًا، وشابًا عمره 20 عامًا، قتلا في حادثة إطلاق النار، بينما نقل تسعة أشخاص للمستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية، مضيفة أن عددًا قليلًا منهم في حالة حرجة.

وقال ريتشارد وورلي، القائم بأعمال مفوض شرطة بالتيمور، إن من بين الجرحى 14 شخصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مشيرًا إلى أن العمل جار لتأكيد عمر الضحايا.

وأضاف وورلي، أن الشرطة لا تزال تبحث عن عدد من المشتبه بهم، وحث أفراد المجتمع على تقديم أي معلومات، أو مقاطع مصورة عن الواقعة.

وتابع، "متأكدون من أنهم أكثر من فرد. ولكن لا نعرف عدد (المشتبه بهم تحديدًا)".

وقع الحادث في مدينة بالتيمور، الواقعة على بعد 60 كيلومترًا تقريبًا شمالي عاصمة أمريكا، قبيل عطلة يوم الاستقلال التي يحتفل بها الأمريكيون في الرابع من يوليو، إذ يتجمعون عادة ويقيمون حفلات شواء ويطلقون الألعاب النارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بعد منتصف الليل بقليل في حفل بحي بروكلين هومز في بالتيمور، الذي حضره مئات الأشخاص.

ووقع ما لا يقل عن 339 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقا لمنظمة "أرشيف العنف المسلح".

وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي، بمتوسط مرتين في اليوم، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.

والولايات المتحدة ليس لديها تعريف واحد لـ "إطلاق النار الجماعي"، فإن أرشيف قاعدة البيانات يعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه "حادث أصيب أو قتل فيه أكثر من أربعة أشخاص"، وتشمل البيانات إطلاق النار الذي يحدث في المنازل والأماكن العامة.

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