شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يلتقى وفد "صحة النواب" ويستعرض وضع القطاع الصحى فى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بديوان عام المحافظة، اليوم، الثلاثاء، في مستهل زيارة اللجنة للمحافظة والمقرر لها أن تستمر ثلاثة أيام، قبل التوجه إلى جولة لتفقد المنظومة الصحية بمحافظة السويس التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، جهود المحافظة في تجهيز وإعداد وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل وكيفيه توفير الدعم المالي اللازم من المحافظة لتوفير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وقدم "برزنتيشن" عن تشخيص وضع القطاع الصحي في المحافظة خلال 5 سنوات من مشاكل ومعوقات وحلول .

وطالب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدعم من لجنة الصحة بمجلس النواب للمستشفي الجامعي بالمحافظة، وسرعة الانتهاء منها، مشيرا إلى أن المحافظة لا تتأخر عن أي جهد في تطويرها، مؤكدا على أن المستشفي الجامعي سيكون قاطرة المنظومة الصحية في المحافظة، مشيرا إلى أن العيادات الخارجية تم الانتهاء من تجهيزاتها ولكن قلة الدعم المقدم وتشابكات الوزارات بين التعليم العالي والصحة والتخطيط، ونحن نعمل على افتتاحها قريبا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب على كل الدعم لمحافظة السويس في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتذليل أي عقبات أمام المؤسسات الصحية بالمحافظة من مستشفيات لوحدات صحية، مؤكدا علي أنها منظومة متكاملة في إطار المصلحة العامة، مطالبا نواب السويس بتقديم طلبات المحافظة الصحية لدعمها داخل لجنة الصحة بمجلس النواب خاصة مستشفي الجامعة والانتهاء من تجهيزها وكذلك الأقسام التي تشملها.

وأكد الوحش، على أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سيضمن مستويات مميزة في الخدمه الطبية مابين المستشفيات في التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الخاصة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وكان في استقبال الوفد البرلماني بديوان عام المحافظة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ.