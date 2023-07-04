«خايف على نفسه».. حارق القرآن في السويد يوجه نداءا للحكومة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للعراقي الأصل سلوان موميكا، الذي قام بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام العيد، حيث أعرب خلاله عن خوفه على نفسه، محملا السويد مسئولية أمنه وحياته.

وقال موميكا في الفيديو المتداول: "أحمل السويد مسؤولية أمننا وحياتنا لأن هناك تهديدات حقيقية دولية".

وكانت الحكومة السويدية قد عبرت عن إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي.

وقالت الحكومة السويدية في بيان إن "ما قام به (موميكا) عمل معادي للإسلام".

وجاء بيان الحكومة السويدية بعد ساعات من دعوة منظّمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعها في جدّة بالسعودية، أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

وأشارت وزارة الخارجية السويدية إلى أن "الحكومة تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين".

وأضافت: "إنّنا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ حرية التعبير حقّ محميّ دستورياً في السويد.