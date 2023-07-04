انت الان تتابع خبر برد ساخر.. محمد عبدة يعلق على رغبة محمد رمضان في عمل ديو غنائي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف محمد عبده خلال حلوله ضيفاً على برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي: محمد رمضان محسود من الفنانين القاهريين علشان صعيدي بس هو يعجبني كممثل وبشوفله أعمال، لكن فكرة الديو الغنائي معاه مفيش علاقة إننا نعمله وعمري ما أغني معاه".

أما بشأن الخلاف حول من هي "صوت مصر"، أشاد عبده بصوت أنغام، لافتًا إلى أنها من أسرة فنية وتتمتع بكاريزما، كما أوضح أنها وأصالة فقط من تستطيعان تقديم الأغنية الكلاسيكية الجميلة.

وأضاف: "لكن شيرين تسمع منها أغنية فقط، ولكنها لا تؤدي طربا".

وروى عبده تفاصيل اختيار تاريخ ميلاده، مُشيرًا إلى أنه لا يعلم عمره الحقيقي، مُضيفًا: "جماعتنا أميين كانوا يحددوا عمر المواليد بالأحداث، مثلا سنة الرحمة أو سنة الجدري أو سنة دخول الملك فيصل الحديدة كان عمر الشخص كذا".

وأشار إلى أنه أضيفت 5 سنوات على عمره الفعلي حينما قرر السفر إلى لبنان: "لما سافرت لبنان كان عمري 14 سنة، وما كان عندي السن القانونية حتى أسافر لحالي، ولا كان عندي أخ ولا أب ولا أحد يسافر معي، وحطولي 5 سنين زيادة فوق عمري".

بعدها بسنوات قرر عبده تصحيح عمره، وفي تلك الفترة كانت وزارة الصحة قد جلبت لأول مرة جهاز تسنين، الذي كان يستخدم لتحديد عمر المومياء، وتابع: "جهاز كبير يدخلوا فيه الإنسان ويصور له مقطع من الظهر ومقطع جانبي، ويشوف فقرات الظهر ويحدد بالضبط السنة، وحدد تاريخ ميلادي بسنة 1949".

وأضاف: "في الجوازات طلبوا مني اختيار اليوم والشهر حسب رغبتي، فاخترت شهر 6 نص السنة ويوم 12، خير الأمور الوسط".