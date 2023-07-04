انت الان تتابع خبر برد ساخر.. محمد عبدة يعلق على رغبة محمد رمضان في عمل ديو غنائي (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأضاف محمد عبده خلال حلوله ضيفاً على برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي: محمد رمضان محسود من الفنانين القاهريين علشان صعيدي بس هو يعجبني كممثل وبشوفله أعمال، لكن فكرة الديو الغنائي معاه مفيش علاقة إننا نعمله وعمري ما أغني معاه".
وأضاف: "لكن شيرين تسمع منها أغنية فقط، ولكنها لا تؤدي طربا".
وروى عبده تفاصيل اختيار تاريخ ميلاده، مُشيرًا إلى أنه لا يعلم عمره الحقيقي، مُضيفًا: "جماعتنا أميين كانوا يحددوا عمر المواليد بالأحداث، مثلا سنة الرحمة أو سنة الجدري أو سنة دخول الملك فيصل الحديدة كان عمر الشخص كذا".
وأشار إلى أنه أضيفت 5 سنوات على عمره الفعلي حينما قرر السفر إلى لبنان: "لما سافرت لبنان كان عمري 14 سنة، وما كان عندي السن القانونية حتى أسافر لحالي، ولا كان عندي أخ ولا أب ولا أحد يسافر معي، وحطولي 5 سنين زيادة فوق عمري".
بعدها بسنوات قرر عبده تصحيح عمره، وفي تلك الفترة كانت وزارة الصحة قد جلبت لأول مرة جهاز تسنين، الذي كان يستخدم لتحديد عمر المومياء، وتابع: "جهاز كبير يدخلوا فيه الإنسان ويصور له مقطع من الظهر ومقطع جانبي، ويشوف فقرات الظهر ويحدد بالضبط السنة، وحدد تاريخ ميلادي بسنة 1949".
وأضاف: "في الجوازات طلبوا مني اختيار اليوم والشهر حسب رغبتي، فاخترت شهر 6 نص السنة ويوم 12، خير الأمور الوسط".