انت الان تتابع خبر العراق يبدي موقفاً رسمياً من "جرائم إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "استمرار الكيان الصهيوني الغاصب بهذا السلوك العدواني، بلا رادع أو ضمير، وبتغافل القوى العظمى وحيودها عن التزاماتها، هو فعل يقود إلى زعزعة الاستقرار والأمن في عموم المنطقة، وينبغي على كل القوى الداعمة للسلام والهيئات والمؤسسات الدولية أن تفضح هذه الممارسات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتخرق جميع شرائع حقوق الإنسان".وأضاف، "بهذا الموقف المفصلي، يجدد العراق موقفه الثابت من الحق الفلسطيني المطلق في العيش على أرضه، ورفض الاعتداء عليه، وحقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة".

ودعا كل قوى الخير والسلام في العالم، إلى "العمل على وقف العدوان وفضحه، وإدانة الجريمة النكراء، وتمييزها على أنها نوع من الإرهاب الواضح المعالم، الذي يسيء إلى جهود الاستقرار والعيش الآمن والذي تعمل على ترسيخه الشعوب الصديقة والشقيقة في المنطقة".

وأتم قائلاً: "رحم الله شهداء فلسطين، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

