ما هو التغيير "الجوهري" في قانون التسلل الذي سيعتمده "فيفا"؟

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أما القانون المعمول به سابقاً فتتم معاقبة اللاعب المتسلل في حال كان متقدماً بأي جزء من جسده يسمح له بتسجيل الأهداف عن آخر لاعبين من الفريق الخصم.

ما هو التغيير الجوهري في قانون التسلل؟ وأوضحت أنه وفي التعديل الجديد تتم معاقبة اللاعب المتسلل في حال كان متقدماً بكامل جسده عن آخر لاعبين (مدافع وحارس مرمى أو مدافعين) من الفريق المنافس.

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت صحيفة the sun البريطانية أن فيفا بصدد إجراء بعض التجارب على القانون المعدّل لاحتساب التسلل خلال موسم 2023-2024 في بعض المباريات في دول هولندا والسويد وإيطاليا.

وترى الصحيفة البريطانية أن هذا التعديل الذي اقترحه الفرنسي أرسين فينغر مسؤول التطوير في "فيفا" يصب في صالح المهاجمين أكثر من المدافعين.

ويرى كثيرون أن هذا التعديل من شأنه أن يقلل من حالات الجدل والقرارات الخاطئة في لعبة كرة القدم.

ومنذ إدخال تقنية حكم الفيديو "VAR" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019 عرفت اللعبة الكثير من حالات الجدل استفاد منها بعض الأندية فيما تضررت أخرى.

الآراء منقسمة بشأن تعديل القانون

ونقلت "ذا صن" العديد من آراء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين اختلفوا فيما بينهم حول هذا التعديل، فيما لم يخفِ البعض الآخر تذمرهم من التعديل.

وقال أحد المتابعين: "سيكون هذا التغيير رائعاً؛ لأننا سنشاهد الكثير من الأهداف والمزيد من الإثارة، هذا التعديل سيثير غضب المشجعين التقليديين".

وأضاف آخر: "كنت أرى أنه من المفترض أن يُقَر هذا التعديل منذ سنوات، كان سيساعد على إنهاء الكثير من حالات الجدل".

وفي الوقت نفسه، سخر بعض المتابعين من المهاجمين الإسباني ألفارو موراتا والألماني تيمو فيرنر على اعتبار أنهما من أكثر اللاعبين وقوعاً في مصيدة التسلل، وأن هذا التعديل جاء من أجل إنقاذهما.

وعلى الجانب المقابل، لم يُخفِ بعض المشجعين مخاوفهم من انتقال الجدل من مكان إلى آخر، حيث نشر أحدهم: "سننتقل من الحديث عن إمكانية تسلل أصبع القدم أو حذاء اللاعب إلى الكتف".

وزاد ثانٍ: "الاتحاد الدولي لكرة القدم دائماً ما يجد الطريقة المناسبة لإفساد كرة القدم، وبالتحديد في قانون التسلل الجديد".